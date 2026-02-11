Выигравшая золото фристайлистка показала раны от падений на Играх

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо, завоевавшая золотую медаль Олимпиады-2026 в слоупстайле, показала синяки и раны от падений на Играх.

«Доказательство того, что это было нелегко. Доказательство того, что за это стоило бороться! Сильно упала на тренировке, но всё равно выиграла золото», – написала Гремо в своём аккаунте в социальных сетях.

© Соцсети

Матильда Гремо по итогам трёх попыток набрала 86,96 балла. Она опередила китаянку Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.

Отметим, что для Гремо золото ОИ-2026 стало вторым в карьере. В 2022 году в Пекине представительница сборной Швейцарии выиграла первое олимпийское золото.