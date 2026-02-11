Чемпионка ОИ оценила шансы Гуменника взять медаль Игр

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы российского фигуриста Петра Гуменника взять медаль на Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает Sport24.

«Важно, чтобы он откатал все, что он может. Если он сделает все, что умеет, с заявленными пятью четверными прыжками, это будет здорово. Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные», — заявила Бестемьянова. При этом она призвала болеть только за то, чтобы удачно выступил Гуменник.

Ранее Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, у него 86,72 балла. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

