Выяснилось, что Гуменник планирует исполнить на произвольной программе на ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

В заявке Гуменника числятся такие прыжки как четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

Гуменник занимает промежуточное 12-е место по итогам короткой программы. За прокат он набрал 86,72 балла.

Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.