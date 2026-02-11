Каминский высказался о результатах российских лыжников в спринте на ОИ‑2026

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский, сейчас работающий в национальной команде по биатлону, в эфире «Матч ТВ» признался, что не ожидал таких неудачных результатов российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде‑2026 в Италии.

На Играх‑2026 Коростелев и Непряева не смогли пройти квалификацию.

— Я предполагал, что хорошо не будет, но до такой степени плохо, честно говоря, совсем не ожидал. Здесь целый комплекс проблем, виноватых здесь искать не стоит. Сейчас нужно задуматься над тем, что требуется сделать, чтобы такого не повторялось. В данном случае отсутствует стратегия развития лыжных гонок. Допустим, в Норвегии спринтерскую команду рассматривают как ту, которая находится на острие развития лыжных гонок. Потому что там скоростная составляющая на первом месте, там мелочей нет. Если говорить о спринтерской команде, то у нас была определенная стратегия. Мы стремились к показателям, в которых понимали, что вышли на уровень лидеров мирового спринта, — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.