Назаров прокомментировал недопуск сборной России по хоккею на ОИ

Назаров о бане России: «Безобразие, законодателя моды в хоккее не допустили на Игры. Они нас боятся, но мы обязательно вернемся – нужно идти вперед»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

«Сегодня в Италии стартует мужской хоккейный олимпийский турнир. Безобразие, что на Игры не допустили сборную России – законодателя моды в мировом хоккее. Конечно, без нашей национальной команды соревнование не будет таким ярким и интересным. Но нам нужно продолжать везде и во всем оставаться быть лучшими: у нас лучшая лига в Европе, сильный тренерский корпус, много отличных хоккеистов. Телевидение и медийная составляющая тоже вышли на новый уровень. Нас не допускают, потому что они нас боятся, но нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. Мы обязательно вернемся на мировую арену», – сказал Назаров.

