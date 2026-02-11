Москвина оценила шансы Гуменника на медали Олимпиады-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила медальные перспективы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Пётр занимает промежуточное 12-е место по итогам короткой программы. За прокат он набрал 86,72 балла.

«Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать свою программу. Это мы и будем смотреть 13 числа, и не только прокат Петра, но и всех остальных», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026. Гуменник заявил пять четверных прыжков в своей программе.