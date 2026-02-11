Мать Гуменника призналась, что не смотрела короткую программу сына

Мама Гуменника призналась, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде-2026
Елена Гуменник, мама действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника, прокомментировала выступление сына в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр занимает промежуточное 12-е место. За прокат КП он набрал 86,72 балла.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
