В Госдуме высказались о претензии МОК к украинской спортсменке из-за шлема

Требование Международного олимпийского комитета (МОК) к украинской фристайлистке Екатерине Коцар поменять шлем перед стартом Игр-2026 не имеет никакого отношения к политике, это четкий регламент, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спортсменка Коцар рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians, однако за неделю до Олимпиады ее заставили поменять его. Фристайлистка заявила, что из-за недостатка опыта и уверенности ей пришлось это сделать.

«Олимпийский комитет еще раз заявил о том, что очень регламентированы любые нашивки, надписи, изображения, любая форма. Все согласовывается с МОКом. Поэтому что иначе это может расцениваться как угодно, как политическая акция, как вызов. И здесь обижаться-то не на что. Есть правила, которым должен следовать любой спортсмен без оглядки на национальность», — сказал Свищев.

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением украинских спортсменов, которых не стало за время украинского конфликта, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. Согласно правилам Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.