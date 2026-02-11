Сорин оценил состояние Коростелева и Непряевой после двух гонок

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев находятся в хорошем рабочем состоянии после двух гонок на Олимпиаде в Италии. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Егор Сорин.

Ранее Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, а также не прошла квалификацию в спринте. Коростелев стал четвертым в скиатлоне и также не прошел квалификацию в спринте.

"После двух гонок Дарья и Савелий находятся в хорошем рабочем состоянии. Савелий пробежал, наверное, свою лучшую гонку на международной арене в этом сезоне, - сказал Сорин. - Про Дарью так сказать нельзя, но в любом случае результат был в ее коридоре, который она могла показать. При хорошем стечении обстоятельств, если убрать падение, можно было побороться и за десятку сильнейших".

"Но в спорте нет сослагательного наклонения, поэтому 17-е место, такой же был у нее и стартовый номер. И в рейтингах она идет как раз в топ-20. Поэтому для нее это неудовлетворительный результат, но провальной гонку нельзя назвать", - добавил Сорин.

Коростелев и Непряева на Олимпийских играх выступят в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а также в масс-старте на 50 км (у мужчин) и 30 км (у женщин) классическим стилем.