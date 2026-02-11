Сноубордистку эвакуировали после сильного падения на ОИ

Китаянка Лю Цзяюй серьезно пострадала после падения во время соревнований по сноуборду в дисциплине хафпайп на Олимпиаде‑2026.

© Матч ТВ

Во второй попытке квалификации Лю Цзяюй неудачно выполнила элемент и ударилась лицом об снег. После этого 33‑летней спортсменке оказали медицинскую помощь и эвакуировали на специальных спасательных санях. Китаянка — серебряный призер Олимпиады‑2018 и чемпионка мира.

Финал в хафпайпе пройдет в четверг.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.