Китайскую сноубордистку эвакуировали на спасательных санях после сильного падения на Олимпиаде‑2026

Китаянка Лю Цзяюй серьезно пострадала после падения во время соревнований по сноуборду в дисциплине хафпайп на Олимпиаде‑2026.

Сноубордистку эвакуировали после сильного падения на ОИ
Во второй попытке квалификации Лю Цзяюй неудачно выполнила элемент и ударилась лицом об снег. После этого 33‑летней спортсменке оказали медицинскую помощь и эвакуировали на специальных спасательных санях. Китаянка — серебряный призер Олимпиады‑2018 и чемпионка мира.

Финал в хафпайпе пройдет в четверг.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

