Тарасова обвинила организаторов ОИ в уничтожении Гуменника

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала организаторов зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист обратила внимание на то, что россиянин Петр Гуменник выступал не под свою музыку.

«Организаторы соревнований просто уничтожили Петю! Просто истребление русского парня!» — заявила Тарасова.

10 февраля Гуменник представил короткую программу на Олимпийских играх. Россиянин получил за свой прокат 86,72 балла и занял 12-е место, отобравшись в произвольную программу.

7 февраля стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В итоге россиянин представил программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

