В Госдуме дали совет Гуменнику

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у российского фигуриста Петра Гуменника еще есть возможность завоевать олимпийскую медаль после произвольной программы. Его слова передает «Советский спорт».

© Газета.Ru

«Выступление у него было не самым чистым и не самым мощным — это нужно признать объективно. Но ничего еще не потеряно, впереди произвольная программа. Ему необходимо выступить идеально, а у конкурентов, напротив, должны случиться не самые удачные прокаты. Главное, чтобы по дороге шнурки не развязывались, и тогда все будет нормально», — заявил Свищев

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.