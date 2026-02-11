Появился первый трехкратный победитель ОИ-2026

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Альмен завоевал третью золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 11 февраля, спортсмен стал победителем в супергиганте. Горнолыжник преодолел дистанцию за 1 минуту и 25,32 секунды. Это третье золото фон Альмена на его Олимпиаде. Ранее 24-летний швейцарец победил в скоростном спуске и в комбинации (в паре с Танги Нефом).

До победы в супергиганте фон Альмен делил первое место по числу золотых медалей на Играх-2026 с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. В Италии тот победил в скиатлоне и в спринте. Таким образом, швейцарец стал первым трехкратным победителем Игр-2026.

Последним горнолыжником, который трижды брал золото на одной Олимпиаде, был француз Жан-Клод Килли. В 1968 году он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko