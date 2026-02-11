$77.2191.94

Евгений Плющенко: «Шестое место на Олимпиаде – пока потолок для Гуменника. При всех его плюсах ждать медали очень сложно»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российский фигурист Петр Гуменник не претендует на призовые места на Олимпиаде-2026.

Плющенко назвал потолок Гуменника
© Sports.ru

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, набрав 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

«Что касается Пети Гуменника... Весь сезон я внимательно за ним наблюдал. Парень талантливый, отношусь к нему с теплотой. Мы когда-то катались у Алексея Николаевича Мишина в одной группе. Пете было лет 9-10. Он очень хорошо работал на льду, напрыгивал риттбергер. А в жизни – добрый, интеллигентный, ко всем с большим уважением. Конечно, на Играх мне бы очень хотелось посмотреть не только на его прыжки. Бог с ними, с недокрутами, которыми он грешит. На Олимпиаде этот вопрос, как я и предполагал, не будет главным. Понимал, что важнее, как Петра оценят по компонентам, ведь в Милане он соперничает с ребятами, которые просто другого фасона. Имею в виду даже не прыжки, а скольжение и те самые компоненты. Сегодня нам всем нужно снять розовые очки. Короткая программа показала, что разговоры, будто Гуменнику на Олимпиаде по силам попасть в призеры, а то и выиграть золото, не имеют ничего общего с действительностью. К сожалению. По компонентам судьи поставили Петю аж на 18-е место! Так что ждать от парня медали – при всех его плюсах – очень сложно. Пока – и это ключевое слово! – шестое место на Олимпиаде для него потолок. Такова суровая реальность мужского мирового фигурного катания. Которое шагнуло далеко вперед не только благодаря прыжковому контенту Малинина, но и скольжению японцев. Впереди у Гуменника произвольная. Там надо биться до конца и выдать максимум. Думаю, он справится. Программа уже накатанная, да и в целом Петя в очень хорошей форме. Осталось добавить куража, без которого на Олимпиаде никуда, и сделать так, чтобы были докручены все прыжки», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости