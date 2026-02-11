Американец Штольц впервые в карьере выиграл золото на Олимпийских играх

Американский конькобежец Джордан Штольц впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо на дистанции 1000 м. Штольц установил новый олимпийский рекорд – 1.06,28.

21-летний Штольц является двукратным чемпионом мира в классическом многоборье. Также он шесть раз побеждал на мировых первенствах на отдельных дистанциях.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. В соревновнованиях конькобежцев принимают участие две россиянки – Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.