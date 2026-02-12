Команда Швейцарии обыграла Францию на хоккейном олимпийском турнире

Сегодня, 12 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Франции. Победу со счётом 4:0 одержала команда Швейцарии.

На 55-й секунде первого периода Дамьен Риа открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Янис Мозер удвоил преимущество команды Швейцарии. В середине третьего периода Тимо Майер сделал счёт 3:0. В конце матча Тимо Майер установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Швейцарии сыграет с Канадой 13 февраля. Сборная Франции в этот же день встретится с командой Чехии.