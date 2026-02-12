Легендарный американский хоккеист разочарован, что Россия не выступает на ОИ

Участник «Чуда на льду» О’Каллахан: «Разочарован, что Россия не участвует на ОИ – не только в хоккее, но и в других видах спорта. Недальновидное решение МОК»
Бывший защитник сборной США по хоккею Джек О’Каллахан выразил разочарование из-за того, что Россия не принимает участие на Олимпийских играх.
О’Каллахан выступал за американскую сборную на Олимпиаде-1980 и стал участником «Чуда на льду», когда американцы обыграли сборную СССР (4:3) в финале турнира.
«Я невероятно разочарован тем, что Россия не участвует на Олимпийских играх. Это касается не только хоккея, но и других видов спорта. Я очень разочарован. Считаю, что решение МОК не допустить Россию к участию на Олимпиаде – это очень недальновидное решение. Меня это действительно очень расстраивает», – заявил Джек О’Каллахан, слова которого приводит AP.
