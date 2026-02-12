Панарин прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде

Нападающий «Кингз» Артемий Панарин заявил, что почти все хоккеисты хотели бы сыграть против России на Олимпиаде, передает Hooked On Hockey.

«Думаю, примерно 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России. Они ни о чем другом не думают, кроме игры в хоккей», — сказал Панарин.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.