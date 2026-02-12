Саакашвили назвал сборную Грузии на Олимпиаде самозванцами

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возмутился в своих соцсетях составом грузинской делегации на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

© Газета.Ru

«Из восьми спортсменов шесть — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. Флаг страны на Открытии несла дочь Этери Тутберидзе. Призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии», — написал Саакашвили.

Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает за сборную Грузии, заняла 13-е место в танцах на льду. Этот дуэт набрал 118,87 за произвольный танец и 196,02 — в сумме.

Первое место занял французский дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Дуэт, который выступает вместе первый сезон, получил за произвольный танец 135,64 балла, а по сумме — 225,82. Это первый случай в истории фигурного катания, когда пара выиграла Олимпийские игры в свой первый совместный сезон.