Легрейд извинился за то, что во время Олимпиады рассказал об измене

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд принес извинения за высказывание об измене девушке после финиша в индивидуальной гонке на Олимпиаде‑2026 в Италии.

Во вторник Легрейд стал бронзовым призером Игр в гонке на 20 км, победил его соотечественник Йохан‑Олав Ботн, серебро у француза Эрика Перро. После окончания гонки Легрейд заявил, что «полгода назад встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей».

— Я глубоко сожалею, что затронул эту личную историю в праздничный день для норвежского биатлона. Я был не совсем в себе и не мог ясно мыслить. Приношу свои извинения Йохану‑Олаву, который заслужил всё внимание после завоевания золота. Также приношу извинения моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, у нее всё хорошо. Я ничего не могу изменить, но сейчас я оставлю это позади и сосредоточусь на Олимпийских играх. На дальнейшие вопросы по этому поводу я отвечать не буду, — приводит слова Легрейда VG.

Ранее бывшая девушка норвежского биатлониста заявила, что ей сложно простить измену спортсмена даже после его публичного признания на Олимпиаде‑2026 в Италии.

Легрейду 28 лет, на Олимпиаде‑2022 в Пекине он завоевал золото в эстафете, также на счету биатлониста семь побед на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.