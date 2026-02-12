Первый тренер Гуменника рассказал о детстве фигуриста

Первый тренер Петра Гуменника Татьяна Юрышева рассказала «Матч ТВ» о детстве фигуриста.

Во вторник Гуменник по итогам короткой программы на Олимпийских играх набрал 86,72 балла и занял 12‑е место. Произвольную программу одиночники исполнят в пятницу.

— Поделитесь интересными историями из его детства.

— Был интересный случай, но это не совсем со спортом связано. Он еще маленький был, я его везла на машине. Он сидел пристегнутым в детском кресле. Ехали. Очень сильно мело, зима, и машину занесло в кювет. Он хоть и маленький был, но мне помогал, мы выбирались. Он толкал, еще Женя Устенко был. Эту машину как‑то вынимали из кювета.

На тренировке случай был. Пришли мы на лед, а ему не давался прыжок, как всегда, аксель. Это было просто что‑то с чем‑то, надо было этот аксель добить. И вот он оставался после тренировки, хотя был малышом, сам, пока не сделал этот аксель, оттуда не вышел. Упорный мальчишка, умный, трудолюбивый.

Легко все, опять же, не давалось. Я не могу сказать, что ему давалось все на раз‑два. Есть такие, кто от природы прыгучие. Нет, мы всего добивались трудом. Вместо того, чтобы ехать на лифте, всегда прыгал по ступенькам до дома, чтобы развивать прыгучесть.

Бегал на стадионе с дедушкой. В свободное время они все время ходили на стадион и бегали, потому что одни ледовые тренировки — это очень мало. Нужно было физуху поднимать.

И он, конечно, труженик. Бегали как‑то под дождем, я их заставляла. Дождь, снег, независимо какая погода, мы все равно бежали кросс. Он плакал тихонько про себя, но бежал. Еще был малышка совсем. Два часа они у меня там бегали на время, — сказала Юрышева «Матч ТВ».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.