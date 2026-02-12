Канадские фигуристы рассказали, что для них значит бронза ОИ в танцах на льду

Гиллес о бронзе Олимпиады: «Три года назад, когда мне диагностировали рак, я не представляла себе этот момент. Это просто невероятно»
Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье рассказали, что для них значит бронза Олимпиады-2026 в танцах на льду.
«Три года назад, когда мне диагностировали рак, я не представляла себе этот момент. Для нас с Полем произошедшее просто невероятно. Я считаю, что это отличный пример для всех, кто переживает трудные времена, сталкивается с ментальными проблемами или трудностями со здоровьем. Вы можете справиться со сложными вещами, несмотря ни на что. Если вы можете просто встать с постели, продолжать верить в себя и следовать за мечтой, то все возможно. Я действительно горжусь тем, что мы с Полем показываем это», – сказала Гиллес.
«Мы с Пайпер чувствовали себя очень спокойно, что было даже немного странно перед соревнованиями такого масштаба. Это спокойствие пришло от того, что мы были действительно готовы. И мы позволили себе быть уязвимыми. Мы просто сказали: «Вот кто мы такие, вот что мы делаем, примите это», – не отвлекаясь ни на что другое. Это спокойствие позволяло нам оставаться в моменте на каждом шагу программы. Это было чудесное выступление, и нам казалось, что весь зал был с нами с первой и до последней секунды», – добавил Пуарье.
«Эта бронзовая медаль значит для нас и нашей команды все – после долгих 15 лет пути. Мы с Полом снова и снова выбирали продолжать, показывать людям, кто мы такие – на льду и вне его. Мы испытываем неподдельные эмоции, и люди действительно могут сопереживать, видя в этом частичку себя. Это поистине значит все», – добавила Гиллес.
