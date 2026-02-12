Украинца отстранили от ОИ‑2026 из‑за шлема

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпиаде‑2026 после отказа соблюдать правила Международного олимпийского комитета (МОК) по самовыражению спортсменов, сообщает пресс‑служба МОК.

Ранее Гераскевич рассказал, что МОК запретил ему выступать на Играх в Италии в шлеме с фотографиями умерших спортсменов. Соревнования скелетонистов на Олимпиаде стартуют в четверг.

— Совет Международной федерации бобслея и скелетона принял решение на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам. В связи с этим МОК с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года.

Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никаких вариантов компромисса, — говорится в заявлении МОК.

Гераскевичу 27 лет, за сборную Украины атлет выступает с 2016 года. Ранее он принимал участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

На Играх‑2022 в Пекине Гераскевич уже оказывался в центре разбирательств за демонстрацию политических лозунгов, тогда МОК решил не наказывать спортсмена за нарушение Олимпийской хартии.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.