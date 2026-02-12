В МОК назвали компромисс, предложенный украинцу перед дисквалификацией

Международный олимпийский комитет озвучил компромисс, предлагаемый украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу перед дисквалификацией с Олимпийских игр — 2026.

Гераскевич был лишён олимпийской аккредитации за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов. Атлет получал предупреждения, но тем не менее продолжал носить запрещённую экипировку. МОК заявил, что Гераскевич нарушает Олимпийскую хартию.

«МОК был очень заинтересован в участии Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ к его желанию почтить память своих соотечественников-спортсменов, погибших на Украине. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить. Гераскевич смог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.