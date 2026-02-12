Журова высказалась об отстранении украинца от ОИ‑2026 из‑за шлема

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что Международный олимпийский комитет (МОК) правильно поступил, отстранив украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх 2026 года после отказа соблюдать правила организации.

© Матч ТВ

Пресс‑служба МОК сообщила, что Гераскевича отстранили от участия в Олимпиаде‑2026 после отказа соблюдать правила организации по самовыражению спортсменов. Ранее Гераскевич рассказал, что МОК запретил ему выступать на Играх в Италии в шлеме с фотографиями умерших спортсменов. Соревнования скелетонистов на Олимпиаде стартовали в четверг.

— Есть регламенты и требования к экипировке как на чемпионатах и Кубках мира, так и на Олимпиаде. Заранее перед началом сезона каждая федерация обсуждает комбинезоны, цвета, нашивки. Если происходят какие‑то уточнения, то они посылаются в специальную комиссию, которая все рассматривает и дальше это отправляет уже обратно в страну. Нашего гимнаста (Ивана Куляка) дисквалифицировали (в 2022 году), потому что его буква Z не была согласована, а не потому, что ему запретили высказать свою позицию. Если бы это была любая другая надпись, его бы точно так же дисквалифицировали. Это было просто нарушение регламента, а раз нарушение правил, то спортсмена дисквалифицируют или делают замечание. Просто нашего парня дисквалифицировали достаточно жестко, это наказание тогда было неадекватным. Сейчас примерно то же самое: человек бросает вызов, говорит, что не готов менять шлем. Но на Олимпиаде даже если размер какой‑то надписи превышает нормы на 1 сантиметр, то ее заклеивают или убирают. В комиссии есть люди, которые это отслеживают. На Олимпиаде это очень строго. Лишняя надпись не может быть на экипировке. Тут вообще к политике никакого отношения это не имеет, или «обидели этого парня». Нет, он просто нарушил регламент и правила к внешнему виду экипировки. Все правильно сделали. Если разрешить Украине, то завтра все начнут так делать. Там нельзя абсолютно точно ничего такого позволять себе, это Олимпиада. Может, на чемпионате мира ему и разрешит федерация, — сказала Журова «Матч ТВ».

Гераскевичу 27 лет, за сборную Украины атлет выступает с 2016 года. Ранее он принимал участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.