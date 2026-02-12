МОК: уступка украинскому скелетонисту могла спровоцировать хаос

Разрешение позволить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать запрещенный шлем во время выступления на соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года могло бы привести к хаосу. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

12 февраля стало известно, что скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов.

"У нас 130 конфликтов в мире. Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования. Это приведет к хаосу. Дело не в содержании, а в месте, в котором он хотел это сделать", - сказал Адамс.

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели повторную встречу со скелетонистом, на которой он заявил, что намерен выступать исключительно в нем.