Сихарулидзе оценил ситуацию с заменой музыки к программе Гуменника

Ситуация с заменой музыки к короткой программе фигуриста Петра Гуменника за три дня до соревнований является абсолютно абсурдной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Гуменник планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму "Парфюмер", однако в срочном порядке был вынужден изменить выбор из-за проблем с авторскими правами. Гуменник выступал под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

"Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку, - сказал Сихарулидзе. - А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки - и будем кататься, как волк в известной серии "Ну, погоди!", на своих когтях".

Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, выступив под первым стартовым номером и набрав 86,72 балла. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.