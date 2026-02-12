$77.4692.47

Сихарулидзе назвал абсурдной ситуацию с заменой музыки к программе Гуменника

ТАСС

Ситуация с заменой музыки к короткой программе фигуриста Петра Гуменника за три дня до соревнований является абсолютно абсурдной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Сихарулидзе оценил ситуацию с заменой музыки к программе Гуменника
© ТАСС

Гуменник планировал стартовать на Играх с короткой программой под музыку к фильму "Парфюмер", однако в срочном порядке был вынужден изменить выбор из-за проблем с авторскими правами. Гуменник выступал под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

"Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку, - сказал Сихарулидзе. - А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки - и будем кататься, как волк в известной серии "Ну, погоди!", на своих когтях".

Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, выступив под первым стартовым номером и набрав 86,72 балла. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости