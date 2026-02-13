В МОК объяснили отсутствие санкций к итальянцу в шлеме с российским флагом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отсутствие санкций к итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру за нанесение на шлем российского флага. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, спортсмен ничего не нарушил.

«Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — заявила Ковентри.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс также высказался о ситуации.

«Были флаги всех стран, где он состязался. Он об этом даже не подумал, но мы это рассматривали», — отметил он.

Ранее на Фишналлера пожаловался украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Спортсмена отстранили от Олимпиады из-за желания выступить в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов.

О том, что Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме, сообщалось 8 февраля. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года.

