Глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого она безуспешно пыталась уговорить не использовать олимпийские соревнования для политических целей. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

12 февраля стало известно, что Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. О дисквалификации стало известно перед первой попыткой спортсменов на олимпийском турнире. В день начала соревнований Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

"Да, это правда, - сказал Адамс в ответ на вопрос о слезах Ковентри. - Я общался с президентом сегодня утром, она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов".

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. Представители МОК неоднократно встречались со скелетонистом, но он заявил, что намерен выступать исключительно в выбранном шлеме.