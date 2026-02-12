Украинскому скелетонисту вернули аккредитацию на ОИ

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение пересмотреть аннулирование аккредитации украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на Игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

12 февраля стало известно, что Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. О дисквалификации стало известно перед первой попыткой спортсменов на олимпийском турнире. В день начала соревнований глава МОК Кирсти Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

"В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом Ковентри обратилась к председателю дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Италии. Председатель удовлетворил просьбу, и теперь Гераскевич может присутствовать на зимних Олимпийских играх, несмотря на то, что не сможет участвовать в соревнованиях", - говорится в сообщении.