Украинскому скелетонисту вернули аккредитацию на ОИ

Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаду

ТАСС

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение пересмотреть аннулирование аккредитации украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на Игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

12 февраля стало известно, что Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. О дисквалификации стало известно перед первой попыткой спортсменов на олимпийском турнире. В день начала соревнований глава МОК Кирсти Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

"В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом Ковентри обратилась к председателю дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Италии. Председатель удовлетворил просьбу, и теперь Гераскевич может присутствовать на зимних Олимпийских играх, несмотря на то, что не сможет участвовать в соревнованиях", - говорится в сообщении.

