Объявлен результат российской горнолыжницы в супергиганте на ОИ-2026

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.26,31, уступив лидеру 2,91.
Победительницей стала призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне с результатом 1.23,41.
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.
2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание 0,41.
3. Корнелия Хюттер (Австраия) +0,52.
4. Ариана Редлер (Австрия) +0,53.
5. Лаура Пировано (Италия) +0,76.
6. Кайса Викхофф Лье (Норвегия) +0,76.
7. Элена Куртони (Италия) +0,77.
19. Юлия Плешкова (Россия) +2,91.
