Объявлен результат российской горнолыжницы в супергиганте на ОИ-2026

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 1.26,31, уступив лидеру 2,91.

Победительницей стала призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне с результатом 1.23,41.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.

2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание 0,41.

3. Корнелия Хюттер (Австраия) +0,52.

4. Ариана Редлер (Австрия) +0,53.

5. Лаура Пировано (Италия) +0,76.

6. Кайса Викхофф Лье (Норвегия) +0,76.

7. Элена Куртони (Италия) +0,77.

19. Юлия Плешкова (Россия) +2,91.