Безумные технологии на зимней Олимпиаде: что нового появилось в 2026 году

Атлеты на зимней Олимпиаде в Милане окружены сложными сетками ИИ-камер, секундомеров, сенсоров и скоростных дронов, которые отслеживают каждое их движение. Их предоставляет Omega: швейцарский производитель часов, который служит официальным хранителем временем Олимпийских игр еще с 1932-го. Портал popsci.com рассказал, какие инновации используются на Олимпиаде и в чем они помогают.

© Omega

Новые технологии камер будут активно использоваться на состязаниях по фигурному катанию. Каток окружен системой из 14 камер разрешения 8К, которые постоянно захватывают движения фигуристов и передают данные ИИ-системе. Она, в свою очередь, генерирует трехмерную модель каждого атлета и измеряет их движения по трем осям, отслеживая высоту их прыжков, время в воздухе, скорость приземления и другие переменные, способные повлиять на судейскую оценку. Модель также способна оценить угол коньков фигуриста и определить, завершил ли он полную ротацию во время кручения — оба фактора учитываются при оценке.

Объем данных обрабатывается в реальном времени и отображается на экране в форме тепловых карт и прочих визуализаций, доступных зрителям. По словам CEO Swiss Timing Алена Зобриста, информация на катке превращается в график на экране менее чем за десятую долю секунды — быстрее, чем человек моргает.

Omega утверждает, что новые мощные камеры уже помогли определить результаты в ряде состязаний. Способность новинки делать 40 000 фотографий в секунду означает, что она может подтверждать даже мельчайшую разницу, отделяющую атлетов на финишной прямой, гораздо точнее, чем человеческое зрение.

Другие инновации помогают далеко в горах. На соревнованиях по биг-эйру к лыжам и сноубордам спортсменов прикрепляют новый комплект датчиков, которые постоянно собирают информацию о скорости, ускорении, высоте, дистанции и позиции тела атлета в воздухе. Кроме того, сенсоры также позволяют изучить, как расположена экипировка атлета до и после прыжка, Подобная информация порой очень помогает тренерам.

На предыдущих Олимпийских играх сенсоры на спортсменах закрепляли на лодыжках, или вшивали их в одежду. Но иногда это отвлекало атлетов от задачи, а порой даже сама ткань создавала помехи для датчиков, что приводило к невозможности собирать информацию. Размещение легкого датчика на лыжах или сноубордах призвано решить эту проблему и помочь предотвратить нечестную игру.

Пока что собранные данные используются преимущественно комментаторами и самими атлетами, которые делятся отдельными «закулисными» моментами с поклонниками в социальных сетях. Но позже Swiss Timing надеется развить технологию до такой степени, чтобы она помогала судьям принимать более информированные решения.

Улучшенные камеры также играют важную роль в бобслее. Там камеры комбинируют снимки, сделанные в конце каждой гонки, и накладывают их друг на друга, чтобы получить «виртуальный фотофиниш». Композитное изображение позволяет зрителям увидеть, какие доли секунды отделяют соперничающие команды друг от друга — иногда первое и второе место определяются миллисекундами.

Хотя многие датчики и камеры работают на фоне, не привлекая к себе внимания зрителей, другая техника куда более заметна и слышна — дроны. В 2026-м флот из 10 традиционных квадрокоптеров и более двух дюжин FPV-дронов шумит так, что их отчетливо слышно с земли. Ими управляет Олимпийская вещательная дружба, и они могут запечатлеть моменты, которые попросту недоступны обычным камерам. Иногда скоростные дроны буквально преследуют лыжников, пока те стремительно спускаются со склонов.

Дроны могут транслировать видео из-за спины спортсменов или прямо перед ними, что, по мнению сторонников технологии, позволяет создать совершенно новую форму визуального повествования. И хотя в этом может быть доля правды, некоторые возражают, что присутствие дронов может отвлекать атлетов и представлять опасность для здоровья в моменты, когда требуется максимальная концентрация.

Новые камеры, дроны и сенсоры — часть продолжающейся эволюции технологий, которая шагает в ногу с самой Олимпиадой. Для сравнения, на играх 1956-го Omega впервые оснастила стартовые врата лыжников автоматизированными таймерами — раньше время старта приходилось определять по секундомеру.