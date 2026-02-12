Плющенко восхитился французскими фигуристами на ОИ

Евгений Плющенко: «Фурнье-Бодри и Сизерон впечатлили меня больше всего. Их произвольная – одна из лучших программ XXI века»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что произвольный танец французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона можно назвать одним из лучших в XXI веке.
Фурнье-Бодри и Сизерон завоевали золото в танцах на льду на Олимпиаде-2026, второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третье – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
«Можно до хрипоты спорить, кто больше достоин золота, но то, что нам показали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, – это, безусловно, Art on ice! Я был ошеломлен, когда узнал, что новоиспеченному французскому дуэту всего один год. В это невозможно поверить. То, что ребята сделали за сезон, – просто фантастика! У меня было ощущение, что они катаются вместе всю спортивную жизнь. В среду они и только они впечатлили меня больше всего. Их произвольную по праву можно считать одной из лучших программ XXI века, а Сизерона, теперь уже двукратного олимпийского чемпиона, – национальным достоянием Франции. Серебряные призеры Игр-2026 Мэдисон Чок и Эван Бейтс — прекрасны, но в техническом и эмоциональном плане американец сильно уступает партнерше. Мне показалось, что в команднике они оставили слишком много сил и энергии. Которых на личный турнир уже не хватило. Невероятное впечатление произвел на меня испанский дуэт Оливия Смарт и Тим Дик. Программа великолепная, много уникальных находок, а хореография вообще космического уровня! Я потрясен! Несмотря на итоговое шестое место в Милане, уверен, у этой пары большое будущее. Уже подписался на ребят в соцсетях, буду следить за дальнейшими программами», – написал Плющенко в колонке для «Спорт-Экспресса».
