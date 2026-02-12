Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх 2026 года в Италии, заслуживают дисквалификации с соревнований за их поведение вне спорта.

Ранее сегодня, 12 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за ношение запрещённой экипировки, что является нарушением Олимпийской хартии. Однако позднее восстановил его аккредитацию без права участвовать в соревнованиях.

«13 россиян сейчас находятся в Италии и участвуют в Олимпийских играх. Они выступают под „нейтральными“ флагами, в то время как в реальной жизни публично поддерживают действия России на Украине. Именно они заслуживают дисквалификации», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.