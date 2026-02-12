Гренландская биатлонистка оценила предложение Трампа о присоединении к США

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк оценила предложение президента США Дональда Трампа о выплате каждому жителю острова по миллиону долларов за присоединение к Штатам. Ее слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

«Это позор. Нас нельзя купить за деньги. Если мы станем частью Соединенных Штатов, я бы предпочла выступать за Данию или Норвегию. Я никогда не буду выступать за США», — сказала Слеттемарк.

На Олимпиаде-2026 24-летняя Слеттемарк представляет Данию. Она защищает флаг страны вместе с братом биатлонистом Сондре Слеттемарком.

В январе Слеттемарк выступила с критикой Трампа.

«Он полный идиот. Трамп не понимает нашу культуру и общество», — отметила биатлонистка.

Ранее Трамп заявил, что НАТО должен помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.