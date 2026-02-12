«Американцы и японцы могут вздрогнуть». Плющенко дал совет Гуменнику

Евгений Плющенко: «Если Гуменник завтра сделает свою работу так, как на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о выступлении Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
«Вот уже несколько дней меня все спрашивают, насколько сложно оказаться в ситуации с заменой музыки. Я думаю, тут я однозначно поддержу позицию президента ФФККР А. Т. Сихарулидзе. Были случаи, когда коньки не прилетали, но, конечно, лучше кататься в своих коньках под другую музыку, чем, например, в новых и не раскатанных или чужих коньках, но под свою. Хуже потери коньков может быть только потеря музыки. Но в обоих случаях кататься-то надо! Что важно, Петя – опытный боец. Для него международные старты не в новинку, он до отстранения был на международный арене. Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой. Но главное – кататься и получать удовольствие, не думая уже о местах и соперниках. Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!» – написал Плющенко.
