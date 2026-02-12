35-летняя Франческа Лоллобриджида завоевала второе золото на Олимпиаде-2026

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 5000 метров на Олимпиаде‑2026 в Италии.

Лоллобриджида показала результат 6 минут 46,17 секунды. Для 35‑летней итальянки это второе золото на Играх‑2026, ранее она одержала победу в забеге на 3000 метров.

Второй стала нидерландка Мерел Конейн (отставание — 0,10 секунды), тройку лучших замкнула норвежка Рагне Виклунд (0,17).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.