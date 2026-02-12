Роднина: Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас Олимпиада только пьедестал?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила, может ли российский фигурист Пётр Гуменник рассчитывать на попадание на пьедестал на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

«Пётр Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас все Олимпийские игры — это только пьедестал? Девиз Игр какой? «Главное — участие». Хотеть не вредно, но мы четыре года нигде не выступали. Откуда эти хотелки пьедестала идут? Я не знаю ни одного человека, который не нервничал бы, выступая даже не на Олимпийских играх, а на каких-то средних соревнованиях. Это нормальное состояние. Если его нет, это очень плохо», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.