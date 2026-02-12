Гуменник назвал фигуриста, который очень впечатлил его в короткой программе на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, короткая программа какого фигуриста на Олимпийских играх – 2026 в Италии особенно его впечатлила.

«По итогам короткой программы меня очень впечатлила программа Адама Сяо Хим Фа. Она смотрелась на одном дыхании: очень мощно и качественно сделаны прыжки, и дорожка на высшем уровне», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа занимает третье место после КП на Олимпиаде. Судьи оценили его прокат в 102,55 балла. Адам отстаёт от лидера, Ильи Малинина, почти на шесть баллов. Сам Гуменник по итогам КП стал 12-м.