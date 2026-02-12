Сборная Канады по хоккею стартовала с разгромной победы над Чехией на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Канады по хоккею стартовала с разгромной победы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом туре в рамках группы А канадцы встречались с чешской командой. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу североамериканцев. В составе победителей голами отметились Маклин Селебрини, Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон и Ник Судзуки.

Канада набрала три очка и после первого тура делит в группе А первое место с Швейцарией. Те в первом туре со счетом 4:0 победили Францию.

В Олимпийских играх-2026 впервые за 12 лет принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года.