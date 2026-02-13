Отстраненный от ОИ украинский скелетонист пожаловался на итальянца с российским флагом

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отстраненный от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года за желание выступать в шлеме с погибшими украинскими спортсменами, пожаловался на итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, соревновавшегося в шлеме с российским флагом. Об этом сообщает я Telegram-канал Новини.Live.

Он также отметил, что видел много российских флагов на трибунах во время его выступления.

«Несмотря на нарушение правил МОК этот спортсмен и зрители, насколько мне известно, не получили никаких санкций и не были дисквалифицированы», — заявил Гераскевич.

Ранее стало известно, что Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свое отстранение. Он также попросил разрешить ему провести под наблюдением CAS два заезда, которые он пропустил.

О том, что Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме, сообщалось 8 февраля. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года.

