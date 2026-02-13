Савелий Коростелев и Петр Гуменник выйдут на старт в седьмой день Олимпиады

В седьмой день Олимпиады на старт гонки с раздельным стартом свободным стилем выйдет Савелий Коростелев, а Петр Гуменник выступит с произвольной программой.

В седьмой день Олимпиады в Италии будут разыграны семь комплектов медалей. И в двух видах выступят россияне.

Очередной шанс побороться за медаль будет и у лыжника Савелия Коростелева. В 13:45 начнется гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом. У россиянина в первом виде программы - скиатлоне - был отличный шанс попасть в тройку лучших, но он финишировал четвертым. В спринте Коростелев не смог пройти квалификацию, но сохранил больше сил на разделку.

Вечером завершатся соревнования у мужчин-одиночников в фигурном катании. Россиянин Петр Гуменник после короткой программы занимает 12-е место, но имеет хорошие шансы подняться намного выше.

Для этого ему нужно откатать без ошибок. В произвольной у него заявлены пять четверных прыжков: флип, лутц и тулуп, а также сальхов в каскаде с тройным тулупом и сальхов с двумя двойными акселями. Россиянин выйдет на лед 13-м.

Также в пятницу пройдут соревнования в спринте у мужчин-биатлонистов, две награды разыграют представители сноуборда - мужчины в хафпайпе, женщины - в сноуборд-кроссе.

Конькобежцы выявят лучших на дистанции 10000 метров, а скелетонисты завершат свои выступления в четвертой попытке ближе к полуночи.

В хоккейном турнире второй матч проведет сборная Канады. На это раз против команды Швейцарии, интересной обещает стать игра между сборными Финляндии и Швеции.