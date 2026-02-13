Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России

Российская лыжница Дарья Непряевая пояснила свои слова о нелюбви к ней в России из-за участия в зимних Олимпийских Играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка рассказала, что имела в виду конкретных хейтеров.

«Они меня никак не касаются. Поддержки хватает: я тут стою на старте, а на трибуне кричат: "Даша, Даша!". У меня много болельщиков», — заявила Непряева.

10 февраля спортсменка заявила, что, по мнению многих, она получила место незаслуженно.

«В России меня не особо любят. Я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь», — поделилась она.

На Играх-2026 Непряева приняла участие в трех гонках. Она стала 17-й в скиатлоне, заняла 21-е место в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом и не смогла пройти квалификацию в спринте.

