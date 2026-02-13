Губерниев высказался о нехватке презервативов на Олимпиаде

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал премьер‑министра Италии Джорджу Мелони и главу Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри лично разобраться с нехваткой презервативов в Олимпийской деревне на Играх‑2026.

Ранее La Stampa со ссылкой на анонимного спортсмена заявила, что запас бесплатных презервативов для спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне в Кортина‑д’Ампеццо во время зимних Игр‑2026, израсходован за три дня.

— Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в Олимпийской деревне зимних Игр в Кортина‑д’Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La Stampa со ссылкой на одного из атлетов (это биатлонист Легрейд, что ли). Мелони, Ковентри, где презервативы? — написал Губерниев в Telegram‑канале.

Во вторник норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейдстал бронзовым призером Игр‑2026 в гонке на 20 км, победил его соотечественник Йохан‑Олав Ботн, серебро у француза Эрика Перро. После окончания гонки Легрейд заявил, что «полгода назад встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей».

Олимпийские игры‑2026 в Италии завершатся 22 февраля.