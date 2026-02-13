Суд отменил дисквалификацию итальянской биатлонистки

Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на решение о временном отстранении после положительного результата допинг‑теста, сообщает пресс‑служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Ранее стало известно, что в допинг‑пробе 24‑летней Пасслер был обнаружен метаболит летрозола, после чего она была отстранена от соревнований на Олимпиаде‑2026. Спортсменка была исключена из состава сборной Италии на Игры.

Суд признал, что есть доказательства, подтверждающие, что Пасслер приняла препарат непреднамеренно.

Это решение позволяет спортсменке участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Пасслер присоединится к национальной команде в понедельник, 16 февраля, и тренерский штаб сможет рассчитывать на нее на следующих олимпийских соревнованиях.

Женская эстафета пройдет 18 февраля, на 21 февраля запланирован женский масс‑старт.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.