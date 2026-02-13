Гуменник представил свою произвольную программу на ОИ-2026, сделав 5 четверных

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник выступил в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), исполнил пять четверных прыжков.

За свой прокат он получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).