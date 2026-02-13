$77.1991.71

Тихонов поставил под сомнение победу норвежского биатлониста на Олимпиаде

Спорт день за днем

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов усомнился в победе норвежского биатлониста Йохана-Олава Ботна в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в биатлоне.

Тихонов усомнился в победе норвежского биатлониста на ОИ
© РИА Новости
«Еще раз подтверждается, что норвежцы все - полностью астматики. Они всем там астматики, один за другим умирают в возрасте до 40 лет. И они еще пытаются называть себя лидерами», - заявил Тихонов.

Для Йохана-Олава Ботна индивидуальная гонка стала дебютом на Играх.

Француз Эрик Перро занял второе место, норвежец Стурла Легрейд стал третьим.

Александр Тихонов ранее уже неоднократно ставил под сомнение победы норвежских спорстменов - по его мнению, они достигнуты при помощи препаратов от астмы.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости