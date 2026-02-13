Глава МОК объяснила, почему считает справедливой дисквалификацию украинца

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает справедливой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, поскольку он не хотел соблюдать установленные правила. Об этом она рассказала журналистам.

"Правила есть правила, - сказала Ковентри. - Я думаю, они позволяют использовать самый справедливый путь по выражению себя и обеспечивают безопасность".

Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Об отстранении стало известно перед первой попыткой соревнований скелетонистов на олимпийском турнире. В день начала соревнований Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели повторную встречу со скелетонистом, на которой он заявил, что намерен выступать исключительно в нем. Спортсмену предлагали альтернативные варианты, среди которых ношение черной ленты на рукаве или демонстрация шлема в микст-зоне.