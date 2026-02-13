Охрана Снуп Догга вступила в конфликт с олимпийской чемпионкой на ОИ

Между охраной американского рэпера Снуп Догга и трехкратной олимпийской чемпионкой Марианне Тиммер из Нидерландов произошел конфликт на Олимпийских играх. Об этом рассказали в Daily Mail.

Инцидент случился на стадионе конькобежного спорта в Милане. Артиста пытались вывести с объекта, однако после соревнований наблюдалась давка.

Тогда охранники исполнителя резко оттолкнули Тиммер, пока она ждала группу атлетов для проведения интервью.

— Cтояла у стены, охранник толкнул меня еще ближе. Cказала: «Веди себя нормально», это же огромный зал, метра четыре в ширину. Я спросила: «Что? Мне сквозь стену проходить?» — высказалась она.

После охранник снова полез на спортсменку. При этом случай с Тиммер далеко не единственный — других зрителей буквально забирали с трибун.

— Мы видели, как нидерландца грубо уволокли с трибун какие-то громилы-охранники. Прямо представила, как меня за шкирку хватают и выкидывают, — цитирует чемпионку издание.

До этого в СМИ сообщили, что игроки Национальной хоккейной лиги намерены переехать из Олимпийской деревни в более комфортные для проживания гостиницы.