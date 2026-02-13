Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на Олимпиаде в Милане
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 20.36,2.
Вторым стал француз Матис Делож (+4,9), а тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).
По количеству побед на Олимпиаде он сравнялся с норвежцами Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом (у всех по восемь).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2
- Матис Делож (Франция) — отставание 4,9.
- Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
